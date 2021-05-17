Nikah merasimi yasak mı düğün nişan yok! AVM, market, bakkal ve kahvehane kararı
Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Hafta içi AVM'ler açık olacak. Nikah kıyılabilecek ancak merasim yapılamayacak. Marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık bakkallar ise daha geç saate kadar faaliyette bulunacak. İşte bugün itibariyle yeni dönem:
TÜRKİYE İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. 65 yaş üstüne sokak izni aşı şartına bağlanırken, hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasağı sürecek. AVM'ler hafta içi açık olacak, spor salonları, cafe ve restontlar bir süre daha sadece paket servis yapacak. İşte bugün itibariyle başlayan yeni dönüm.
Hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı : Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Aşı yaptıran 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yasak yok
Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Kademeli normalleşme döneminde, hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.
AVM'ler 20.00'ye kadar açık
Kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak.