Nihat Kahveci'ye kötü haber! Davalık olmuşlardı... Pınar Kaşgören'in yüzü gülüyor

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, 2003 yılında Pınar Kaşgören ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir düğünle evlenmişti. İki çocukları olan çift, 11 yıllık evliliğin ardından 2014 yılında boşanmıştı.