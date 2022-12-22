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Nihat Kahveci'ye kötü haber! Davalık olmuşlardı... Pınar Kaşgören'in yüzü gülüyor

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Nihat Kahveci'ye kötü haber! Davalık olmuşlardı... Pınar Kaşgören'in yüzü gülüyor

Nihat Kahveci'nin, eski eşine ödediği nafakanın kaldırılmasına yönelik çabası sonuçsuz kaldı. Eski milli oyuncu, 15 bin liralık nafakadan kurtulmak için dava açmıştı. Mahkemenin kararı sonrası Kahveci'nin eski eşi Pınar Kaşgören bakın hangi pozu verdi...

Nihat Kahveci'ye kötü haber! Davalık olmuşlardı... Pınar Kaşgören'in yüzü gülüyor

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, 2003 yılında Pınar Kaşgören ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir düğünle evlenmişti. İki çocukları olan çift, 11 yıllık evliliğin ardından 2014 yılında boşanmıştı.

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Nihat Kahveci'ye kötü haber! Davalık olmuşlardı... Pınar Kaşgören'in yüzü gülüyor

Şimdilerde Fulya Sever ile evli olan Kahveci, Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Pınar Kaşgören'e dava açtı.

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Nihat Kahveci'ye kötü haber! Davalık olmuşlardı... Pınar Kaşgören'in yüzü gülüyor

Kahveci'ye mahkemeden kötü haber

Kahveci, eski eşine ödediği 15 bin liralık nafakanın düşürülmesi talebinde bulundu. İtirazla ilgili duruşma ise önceki gün görüldü. Mahkemeden Nihat Kahveci'nin isteğine red kararı çıktı. 

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Nihat Kahveci'ye kötü haber! Davalık olmuşlardı... Pınar Kaşgören'in yüzü gülüyor

Mahkeme sonrası yüzler güldü

Kaşgören, adliyeye yakın arkadaşlarıyla beraber gitti. Oyuncu Sera Tokdemir de 'Manevi kardeşim' dediği Kaşgören'i yalnız bırakmadı. Mahkeme sonucu Kahveci, açtığı davayı kaybetti. Ekip, duruşma sonrası zafer pozu verdi.

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