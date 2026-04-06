Nihat Kahveci derbiyi böyle değerlendirdi! 'Penaltıya yakınım' dedi, Yasin Kol yorumu olay oldu
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin maçın sonunda bulduğu penaltı golüyle kazandığı dev maçı değerlendirdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Nihat Kahveci, son anları nefes kesen mücadeleyi değerlendirdi. Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
Dolu pozisyon oldu, 100. dakikada Kerem’in penaltıdan attığı golle Fenerbahçe maçı kazandı. Bir 0-0’lık maç için gitgelli bölümler vardı, tempolu bölümler vardı karşılıklı pozisyonlara girilen…
Ölmedi Fenerbahçe
Tabii ki Fenerbahçe’nin daha çok net pozisyonu vardı. Bir nevi final maçı, şampiyonluk yolunda ölüm kalım maçında ölmedi Fenerbahçe. Ama yine bir ilki yaşadı Fenerbahçe: Korneri kullanıp gol attı, ofsayt verildi ve doğru ofsayttı… Şaka gibi…
Doğru bir ofsayt
Orada da Beşiktaş’ın yanlışı, Beşiktaş adına doğruyu getirdi; defans tam korner için yerleşmemişti, kimse olmadığı için doğru bir ofsayt çıktı oradan.