Nihat Hatipoğlu tek tek açıkladı! Oruç tutmayan ne kadar bedel ödeyecek, hastalanıp orucunu bozanlar dikkat!
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11 ayın sultanı Ramazan geldi. 2023 Yılı Ramazan ayında tüm illerin ortalaması ele alındığında yaklaşık 15 saate yakın oruç tutacağız. İlk iftar heyecanı dün yaşandı bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Sabah'ta kaleme aldığı yazısında oruç ve namazla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
*Oruçluyken hastalanıp orucu bozmak zorunda kalsam, 61 gün ceza orucu tutmam gerekir mi?
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Oruçluyken ciddi bir tıbbi problem oluşursa veya hayatınızı tehlikeye sokacak bir olayla karşı karşıya kalacak olursanız yahut oruca devam edemeyecek bir hâle gelirseniz orucunuzu bozarsınız. Bu keyfi bir bozma olmadığı için daha sonra bir gün olarak kaza edersiniz.
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*Ramazan orucunu tutamayanlar, her gün için ne kadar bedel ödeyecekler?
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Bu yıl oruç tutamayacak olanların ödeyeceği bedel, bir kişinin bir günlük doyumu kadardır.
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