Nihat Hatipoğlu tek tek açıkladı! Oruç tutmayan ne kadar bedel ödeyecek, hastalanıp orucunu bozanlar dikkat!

Oruçluyken ciddi bir tıbbi problem oluşursa veya hayatınızı tehlikeye sokacak bir olayla karşı karşıya kalacak olursanız yahut oruca devam edemeyecek bir hâle gelirseniz orucunuzu bozarsınız. Bu keyfi bir bozma olmadığı için daha sonra bir gün olarak kaza edersiniz.