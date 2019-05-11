Nihat Hatipoğlu Acun Ilıcalı'ya aşkını ilan eden erkek seyirciye ne diyeceğini bilemedi

Hatipoğlu'na soru sormak için mikrofonu alan genç adam, "Ben küçüklüğümden beri Türkiye'deki ünlü birini çok seviyorum. 10 yıldır bu programı izliyorum bu soru daha önce sorulmadı. Ona olan sevgimi ve onun için yaptıklarımı kalbinde hissetmesi için bir dua var mı? Bu kişi de Acun Ilıcalı'nın kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor." dedi.