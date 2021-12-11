Nihat Genç'ten Armağan Çağlayan'a: Farenin g.tüne krema sürüp yalayan adamlar!
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile yaşadığı küfür polemiğinin ardından günlerdir gündemden düşmeyen Nihat Genç, Kaya'yı savunan Armağan Çağlayan'a "Farenin g.tüne krema sürüp yalayan adamlar" diye seslendi.
Geçtiğimiz günlerde Exxen'deki Konuşanlar programında bir kadın izleyicisinin babasına küfür eden Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurarak gündemi sallayan gazeteci Nihat Genç, Veryansın Tv isimli YouTube kanalında bu kez de Armağan Çağlayan'a ağır sözler sarf etti. Genç, Hasan Can Kaya'yı savunup kendisini eleştiren Çağlayan'a "Farenin g.tüne krema sürüp yalayan adamlar" diyerek çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Nihat Genç geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın platformu EXXEN'de “Konuşanlar” isimli bir mizah programı yapan Hasan Can Kaya’nın bir videosuna tepki göstermiş ve ardından da küfür ettiğini dile getirmişti.
Nihat Genç, Hasan Can Kaya’yı şu ifadeleri kullanmıştı: