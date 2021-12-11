Nihat Genç'ten Armağan Çağlayan'a: Farenin g.tüne krema sürüp yalayan adamlar!

Geçtiğimiz günlerde Exxen'deki Konuşanlar programında bir kadın izleyicisinin babasına küfür eden Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurarak gündemi sallayan gazeteci Nihat Genç, Veryansın Tv isimli YouTube kanalında bu kez de Armağan Çağlayan'a ağır sözler sarf etti. Genç, Hasan Can Kaya'yı savunup kendisini eleştiren Çağlayan'a "Farenin g.tüne krema sürüp yalayan adamlar" diyerek çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.