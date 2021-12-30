Nihat Genç etek giyen Bartu Küçükçağlayan'ı eleştirdi, Twitter'da tepki verenleri bombaladı
Büyük Ev Ablukada solisti Bartu Küçükçağlayan konsere etekle çıktı, son olarak Hasan Can Kaya polemiği ile gündeme gelen Nihat Genç ünlü şarkıcıya demediğini bırakmadı. Genç, kendisine gelen tepkilere de kendine has üslubuyla yanıt verdi.
Yalan Dünya dizisindeki 'Orçun Çakaler' rolüyle tanınan ve Büyük Ev Ablukada isimli alternatif bir müzik grubunun da solisti olan Bartu Küçükçağlayan konserinde etek giyerek adeta ezber bozdu! Sosyal medyada hem desteklenen hem de yerden yere vurulan Bartu Küçükçağlayan'a bir tepki de, geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programındaki küfürlü skeçi topa tutan Nihat Genç'ten geldi.
Bartu Küçükçağlayan etekle konsere çıkıp ezber bozdu
Son olarak pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarının yoğun olduğu günlerde, sosyal medya fenomeni Melikşah Altuntaş ile Instagram üzerinden yaptıkları 'Mücbir Sebepler' adlı programla adından söz ettiren ve aynı zamanda Binbir Gece, Jet Sosyete, Masum ve Yalan Dünya gibi dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla da tanınan Bartu Küçükçağlayan, solisti olduğu Büyük Ev Ablukada grubunun konserine etekle çıktı.
Son dönemde baba olacağını duyuran ve heyecanla babalığa hazırlanma sürecini sosyal medya hesabından da sıklıkla paylaşan ünlü oyuncu ve şarkıcı yaptığı hareketle sosyal medyada hem şok etkisi yarattı hem de ezber bozdu.
"Bartu yine yapacağını yapmış"
Bartu Küçükçağlayan sahneye kısa bir etekle çıktı. Rengarenk giyinen ve taytın üstüne kısa etek giyen başarılı oyuncu adından söz ettirdi. Çılgın sahne performansıyla bilinen Bartu Küçükçağlayan'ın sosyal medyada çok konuşulan bu tarzı "Bartu yine yapacağını yapmış" dedirtti.