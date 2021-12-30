Nihat Genç etek giyen Bartu Küçükçağlayan'ı eleştirdi, Twitter'da tepki verenleri bombaladı

Yalan Dünya dizisindeki 'Orçun Çakaler' rolüyle tanınan ve Büyük Ev Ablukada isimli alternatif bir müzik grubunun da solisti olan Bartu Küçükçağlayan konserinde etek giyerek adeta ezber bozdu! Sosyal medyada hem desteklenen hem de yerden yere vurulan Bartu Küçükçağlayan'a bir tepki de, geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programındaki küfürlü skeçi topa tutan Nihat Genç'ten geldi.