Nihat Doğan'ın mesajlarını Alp Kılınç ifşa edince sinirden deliye döndü
Nihat Doğan, yeni şarkısının klibini sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'ın paylaşmasını istedi. Kılınç ise Doğan'ı fena tiye aldı ve mesajlarını ifşa etti.
Nihat Doğan, 7 yıllık bir aranın ardından Çoğu Gitti Azı Kaldı isimli şarkısıyla geri döndü ve sahalardan uzak kalan Doğan, klibinin daha çok izlenmesi için sosyal medya fenomenlerinden yardım istedi. Doğan'ın yardım istediği fenomenlerden Alp Kılınç ise yaptıklarıyla Nihat Doğan'ı çileden çıkardı.
Fenomen Alp Kılınç'a Instagram'dan mesaj atan Nihat Doğan "Alp'im yeni klibini hikayende paylaşırsan çok sevinirim" dedi.
Doğan'a cevap vermeyen Kılınç, şarkıcının klibini "B.k gibi şarkı olmuş dinlemek isteyen sayfayı yukarı kaldırsın" notuyla paylaştı
Alp Kılınç'ın yaptığıyla çılgına dönen Nihat Doğan, yeni bir mesaj göndererek "Yazıklar olsun sana. Onca emek onca çabayı tek bir cümle heba ederken hiç mi vicdanın sızlamaz. Bu yapmaya çalıştığın itibar suikastının hesabını mahkemede vereceksin" diyerek engelledi.