Nihat Doğan'ın mesajlarını Alp Kılınç ifşa edince sinirden deliye döndü

Nihat Doğan, 7 yıllık bir aranın ardından Çoğu Gitti Azı Kaldı isimli şarkısıyla geri döndü ve sahalardan uzak kalan Doğan, klibinin daha çok izlenmesi için sosyal medya fenomenlerinden yardım istedi. Doğan'ın yardım istediği fenomenlerden Alp Kılınç ise yaptıklarıyla Nihat Doğan'ı çileden çıkardı.