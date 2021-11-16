Nihat Doğan'ın 'HDP'den aday olurum' çıkışının ardından Hülya Avşar'dan siyaset mesajı
FLASH TV Al Sana Haber canlı yayınında 'HDP'den vekil olurum' diyen Nihat Doğan'ın ardından ünlüler cephesinden bir siyasete atılma itirafı da Hülya Avşar'dan geldi. Avşar kızı siyasete yeşil ışık yaktı.
FLASH TV'de yayın hayatına başlayan Al Sana Haber programının yorumcularından Nihat Doğan, HDP'den siyasete girebileceğine dair açıklamalasıyla gündeme bomba gibi düştü. Siyasete atılacağını söyleyen şarkıcı Nihat Doğan'ın ardından sanatçı Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı geldi. Ünlü sanatçı, Darülaceze'nin hizmet ve projelerini tanıtmak üzere düzenlenen 12'nci Darülaceze Buluşmaları'na onur konuğu olarak katıldı. Avşar kızı programda yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.
Avşar kızı, mevcut partilerin dışında yapacak bir şeyi olması durumunda siyasete atılmayı reddetmeyeceğini dile getirdi. Avşar ayrıca, söyleyecek şeyleri olduğunu ancak bunların zamanının henüz gelmediğini belirtti.
Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde "2023'te siyasete atılacağım, HDP'den de milletvekili adayı olabilirim" sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Doğan'ın sözleri henüz gündemden düşmeden sanatçı Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı geldi.