Nihat Doğan'dan büyük şok! 3 aylık hamile İranlı hayranıyla gizlice evlendi!
Nihat Doğan, uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyordu. Hiç beklenmedik anda büyük şokla çıkageldi. İranlı olduğu bilinen Arzu Doğan isimli hayranıyla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Herkesten gizli nikah kıydığı hayranının 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Çiftin bebek beklediği için apar topar evlendiği konuşuluyor. Bu iddialar, magazin kulislerinde bomba gibi patladı. İşte kriz çıkaran olayın ayrıntıları...
Nihat Doğan bombayı fena halde patlattı. Uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu. İddialara göre İranlı hayranı Arzu Doğan ile sessiz sedasız evlendi. Karısının 3 aylık hamile olduğu söylentileri de beraberinde geldi. Magazin gündemini sallayan bu haber, bakın nasıl duyuruldu...
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen, son olarak Flash TV ekranlarında magazin yorumcusu olan Nihat Doğan'dan evlilik haberi geldi.
İddiaya göre Nihat Doğan adı Arzu Doğan olan İranlı bir hayranı ile gizlice evlendi. Nihat Doğan'ın eşi Arzu'nun 3 aylık hamile olduğu da söylenenler arasında...
Çiftin, bebek bekledikleri için apar topar nikah masasına oturduğu ilerdi sürüldü.