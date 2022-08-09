Nihat Doğan'dan büyük şok! 3 aylık hamile İranlı hayranıyla gizlice evlendi!

Nihat Doğan bombayı fena halde patlattı. Uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu. İddialara göre İranlı hayranı Arzu Doğan ile sessiz sedasız evlendi. Karısının 3 aylık hamile olduğu söylentileri de beraberinde geldi. Magazin gündemini sallayan bu haber, bakın nasıl duyuruldu...