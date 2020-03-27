Nihat Doğan kabe paylaşımıyla şok etti 'Sen git' diyerek cevabı yapıştırdılar

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de şimdiye kadar 75 can aldı. Fakat bazı vatandaşlar koronavirüs salgınını ciddiye almamakta ısrarcı davranıyor. Bu isimlerden biri de Nihat Doğan oldu.