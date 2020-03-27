Nihat Doğan kabe paylaşımıyla şok etti 'Sen git' diyerek cevabı yapıştırdılar
Nihat Doğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı kabe paylaşımıyla herkesi kızdırdı. Koronavirüs salgınını hiçe sayan Nihat Doğan, kabenin tavafa açılmasını istedi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de şimdiye kadar 75 can aldı. Fakat bazı vatandaşlar koronavirüs salgınını ciddiye almamakta ısrarcı davranıyor. Bu isimlerden biri de Nihat Doğan oldu.
Nihat Doğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla görenleri şoke etti. İbadethanelerin bile virüsle mücadele kapsamında yer yer kapatıldığı bir dönemde Doğan, Kabe’nin yeniden tavafa açılmasını istedi ve bir çağrıda bulundu.
Nihat Doğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Ey efendiler, Kabe neden yalnız! Neden öksüz! Tavaf neden durur ve buna bir müslüman neden ses çıkarmaz anlamış değilim.''
''Corona virüsü olmayan temiz 50-100 insan da mı bulamadılar tavaf yapacak? Yoksa virüsten ölümden korktuğumuz kadar Allah'tan mı korkmuyoruz?''