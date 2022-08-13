Nihat Doğan, hamile hayranıyla apar topar evlenmişti! Sosyal medya hesabından bombayı patlattı, aşkını ilan etti!
Şarkıcı Nihat Doğan 3 aylık hamile hayranıyla apar topar nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde düğünü olan Doğan, düğününde silahla havaya ateş açılmasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise sosyal medyadan yaptığı o payalşımla çok konuşuluyor. Bakın Nihat Doğan, paylaştığı düğün fotoğraflarının altına hangi notu düştü...
Şarkıcı Nihat Doğan, son zamanlarda yaptığı evlilikle gündemden düşmüyor. İsminin Arzu olduğu bilinen 3 aylık hamile hayranıyla apar topar evlenmesiyle çok konuşuldu. Son olarak Doğan, sosyal medya hesabından düğün videolarını ve fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı not ise dikkatlerden kaçmadı.
Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde apar topar nikah masasına oturdu.
Arzu isimli hayranı ile evlenen ve bebek beklediği öğrenilen Doğan, sadece yakın çevresini davet ettiği bir düğün yaptı.
İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Doğan, daha önce imam nikahı kıydığı Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olmasıyla resmi nikah ve düğün yaptı.