Nihat Doğan, hamile hayranıyla apar topar evlenmişti! Sosyal medya hesabından bombayı patlattı, aşkını ilan etti!

Şarkıcı Nihat Doğan, son zamanlarda yaptığı evlilikle gündemden düşmüyor. İsminin Arzu olduğu bilinen 3 aylık hamile hayranıyla apar topar evlenmesiyle çok konuşuldu. Son olarak Doğan, sosyal medya hesabından düğün videolarını ve fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı not ise dikkatlerden kaçmadı.