Nihat Doğan bombası! Bahar Candan'ın annesiyle kuliste birlikte oldu hamile karısı kaçtı
Yaptıkları, söyledikleri ile sık sık magazin basınının gündemine düşen Nihat Doğan hakkında ortaya atılan iddialar bu kez yenilir yutulur cinsten değil. İranlı hayranı ile evlenen ve eşi doğum için gün sayan Nihat Doğan magazin kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşamış. Eşi de bunu öğrenince kaçmış...
Adını sık sık magazin basınında duyduğumuz Nihat Doğan hakkında ortaya atılan iddialar bu kez bu kadar da olur mu dedirtti. Son günlerde kabuğuna çekilen ve baba olmak için gün sayan Nihat Doğan ortaya dökülen iddialara göre hamile eşi Arzu Doğan'ı aldatmış. Hem de Bahar Candan'ın annesi Umut Candan ile...
5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı.
Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu
Alan'ın iddiasına göre Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu. Yaşanan tüm nu gelişmelerin ardından Nihat Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan, Nihat Doğan'ı terk ederek İran'a gittiği iddia edildi.
Ataköy'de bir güzellik merkezi devralan ünlü türkücü Nihat Doğan marka sahibi Sevim Alan ile karşı karşıya geldi. Alan, Nihat Doğan için "6 milyon TL bir zararımız var ve bunlar Nihat Doğan'ın fatura ve fiş kesmemesinden kaynaklanıyor" demişti.