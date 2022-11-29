Nihat Doğan bombası! Bahar Candan'ın annesiyle kuliste birlikte oldu hamile karısı kaçtı

Adını sık sık magazin basınında duyduğumuz Nihat Doğan hakkında ortaya atılan iddialar bu kez bu kadar da olur mu dedirtti. Son günlerde kabuğuna çekilen ve baba olmak için gün sayan Nihat Doğan ortaya dökülen iddialara göre hamile eşi Arzu Doğan'ı aldatmış. Hem de Bahar Candan'ın annesi Umut Candan ile...