Nihat Doğan Alişan polemiği olay! Alişan ve eşi Buse Varol için 7 ay iması

"Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?"

Eşiyle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Alişan'a Arto tarafından "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusu soruldu. Alişan ise yanıt olarak "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" ifadelerini kullandı.