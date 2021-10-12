Nihal Yalçın'ın taklidine Tamer Karadağlı'dan olay yanıt: Zaten HDP ve Demirtaş'ı destekliyor
Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Nihal Yalçın, törende kendisi konuşurken 'sıkıldığını ifade edercesine' mimikler yapan ve ödülü bir anda eline tutuşturan Tamer Karadağlı'yı taklit ettiği bir video çekti. Karadağlı bu taklide "Zaten hanımefendi HDP'yi ve Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş" diye yanıt verdi.
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu. Nihal Yalçın'ın ödülünü almadan önce konuşmasını yaparken Tamer Karadağlı'nın sık sık saatine bakması, 'sıkıldığını' ima eden mimikleri ve Yalçın'ın konuşmasının ortasında aniden ödülünü eline tutuşturması, hem Nihal Yalçın hem de oyuncu camiası tarafından "Artık sus mu demek istiyorsun" yorumuyla karşılandı. Tamer Karadağlı'nın mimiklerinin taklidini yaptığı videosu sosyal medyada yayılan Nihal Yalçın'a, Karadağlı'dan 'Umursamıyorum' yanıtı geldi.
" Zaten hanımefendi HDP'yi ve Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş"
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşmasını yarıda keserek ödülünü uzattığı için tepki çeken Tamer Karadağlı, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendisini savundu. Karadağlı, "Zafer konuşması ödülle yapılır diye verdim, kadın düşmanlığı yapmadım.” dedi. Sözlerini sürdüren Karadağlı, "Yalçın'ın paylaşımlarına bakmaya başladım. 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' falan demiş. Zaten hanımefendi HDP'yi ve Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş. Pervin Buldan falan da ona sahip çıktı" diyerek polemiği başka bir noktaya taşıdı.
"Oscar’da da böyle olur. Ödül verilir, elde ödülle konuşulur”
Hürriyet’e konuşan Tamer Karadağlı “Ödül verirken zaten söyledim, tamamen onore etmek amacıyla yaptım. Teşekkür kısmına geçince ödülle konuşsun istedim. Oscar’da da böyle olur. Ödül verilir, elde ödülle konuşulur.” dedi. Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın'ın taklidini yapmasının ardından suskunluğunu bozdu. Karadağlı "Umursamıyorum" dedi.
NİHAL YALÇIN'IN TAMER KARADAĞLI TAKLİDİ
"Umursamıyorum eskisi gibi hakkımda çıkan haberleri de, yazılanları da"
Tamer Karadağlı tartışılmaya devam ederken, Karadağlı, "Gazetecilerin her yazdığına cevap vermek zorunda değilim, çoğu zaman da vermiyorum zaten" diyen Karadağlı, "Umursamıyorum eskisi gibi hakkımda çıkan haberleri de, yazılanları da" diye belirtti.