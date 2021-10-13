Nihal Yalçın'a sevgilisi Berker Güven ve Ceren Moray'dan Tamer Karadağlı'ya karşı destek

ANTALYA'da gerçekleşen 58. Altın Portakal Film festivalinde Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerilimle gündemde olan Nihal Yalçın’a bir destek de kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven'den ve oyuncu Ceren Moray'dan geldi. Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'ın konuşması esnasında 'sıkılmış' göründüğü ve sıklıkla saatine baktığı ödül töreninde eline ödülü tutuşturması hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Tamer Karadağlı'nın 2. Sayfa programında Nihal Yalçın ile ilgili olarak 'HDP ve Selahattin Demirtaş'ı destekliyor' açıklamasının ardından Karadağlı'yı destekleyen de oldu yerden yere vuran da...