Nihal Yalçın-Tamer Karadağlı polemiğinde Ahmet Hakan'dan çarpıcı yorum

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a ödülünü takdim etme şekli ve mimikleri eleştiri konusu olan Tamer Karadağlı'yı ve Yalçın'ı eleştirdi. Hakan, konuşmasının sonunda "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyen Yalçın'ın "alkışa oynadığını" savundu. Hakan, Tamer Karadağlı için "Sergilediği kabalık, hepimizi utandıracak boyuttaydı" derken konuşmasının sonunda "İstanbul Sözleşmesi yaşatır"diyen Yalçın'ın ise "alkışa oynadığını" ifade etti.