Nihal Yalçın-Tamer Karadağlı polemiğinde Ahmet Hakan'dan çarpıcı yorum
Ahmet Hakan'dan Nihal Yalçın-Tamer Karadağlı polemiği hakkında çarpıcı yorum... "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyen Nihal Yalçın için "Hele konuşmanın sonuna sırf alkışa oynamak için sıkıştırdığı slogan... Aman aman!" diyen Hakan "Tamer'ci de değilim Nihal'ci de değilim" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a ödülünü takdim etme şekli ve mimikleri eleştiri konusu olan Tamer Karadağlı'yı ve Yalçın'ı eleştirdi. Hakan, konuşmasının sonunda "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyen Yalçın'ın "alkışa oynadığını" savundu. Hakan, Tamer Karadağlı için "Sergilediği kabalık, hepimizi utandıracak boyuttaydı" derken konuşmasının sonunda "İstanbul Sözleşmesi yaşatır"diyen Yalçın'ın ise "alkışa oynadığını" ifade etti.
Hakan, yazısında şunları kaydetti:
"Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
İkisinden yana da değilim.
Tamer'ci değilim."