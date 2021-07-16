Nihal Yalçın sevgilisi Berker Güven ile dudak dudağa... '14 yaş küçük' diye yazılmasına tepkili
Oyuncu Nihal Yalçın, genç oyunculardan Berker Güven deniz kenarında birbirini öpmeye doyamadı. Nihal Yalçın, magazin haberlerinde Berker Güven ile aralarında 14 yaş bulunduğunun vurgulanmasından rahatsız oldu.
Oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük meslektaşı Berker Güven ile dudak dudağa... Taze çift deniz kenarında romantik anlar yaşarken görüntülendi. Daha önceki sevgilisi ile de arasında yaş farkı bulunan 40 yaşındaki Nihal Yalçın'ın sevgilisi Berker Güven 26 yaşında...
40 yaşındaki Nihal Yalçın önceki gün kendisi gibi oyuncu olan 26 yaşındaki Berker Güven'le aşk yaşamaya başladı. Çift, önceki gün Gümüşlük'te ilk kez dudak dudağa görüntülendi.
Nihal Yalçın tepki gösterdi, takipçileri yanlış anladı
Nihal Yalçın, Berker Güven ile olan ilişkisine dair magazin basınında yer alan haberlerde yaş farkının özellikle vurgulanmasından dem vurarak, Twitter'da 'Nihal Yalçın (40)' yazdı. İnce bir gönderme yapma niyetinde olan Yalçın'ı bazı takipçileri yanlış anlayarak doğum günü kutlaması sandı.
Geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük sevgilisinden ayrılan oyuncu Nihal Yalçın, yeni bir aşka yelken açtı. Zalim İstanbul dizisindeki rolüyle tanınan 26 yaşındaki Berker Güven ile ilişki yaşayan Yalçın, tatilde aşka geldi.