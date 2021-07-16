Nihal Yalçın sevgilisi Berker Güven ile dudak dudağa... '14 yaş küçük' diye yazılmasına tepkili

Nihal Yalçın tepki gösterdi, takipçileri yanlış anladı

Nihal Yalçın, Berker Güven ile olan ilişkisine dair magazin basınında yer alan haberlerde yaş farkının özellikle vurgulanmasından dem vurarak, Twitter'da 'Nihal Yalçın (40)' yazdı. İnce bir gönderme yapma niyetinde olan Yalçın'ı bazı takipçileri yanlış anlayarak doğum günü kutlaması sandı.