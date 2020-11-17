Nihal Yalçın Bir Başkadır Meryem rolünü kaptırdı Öykü Karayel'i övenlere kızdı
Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır'ın başrolünde olan Öykü Karayel'in oyunculuğunun övülmesi Nihal Yalçın'ı kızdırdı.
Netflix'te geçtiğimiz yıl çekilen Bir Başkadır dizisi şimdilerde yayıma girdi ve yayımlandığı ilk günden beri herkesin beğenisini topladı. Sosyal medyanın da konusu Bir Başkadır haline geldi ve yorumlar aktı. Özellikle dizinin başrollerinden Öykü Karayel oyunculuğuyla mest etti.
'Meryem' karakterine hayat veren Öykü Karayel'in oyunculuğu herkesi etkisi altına aldı. Sosyal medya platformu Twitter'da da kullanıcılar Karayel hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.
'Meryem' karakteri için ilk düşünülen isimlerden biri olan Nihal Yalçın ise, Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki gösterdi. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:
"Çok gaza geliyorsunuz, birbirinizi etkiliyorsunuz. Görüyorum buradan hep. Ne ara hepiniz dizi yorumcusu oldunuz be? Oyunculuk falan övüyorsunuz bir de, böyle karnıma ağrılar giriyor. Bazı konularda benim cehaletimin görüldüğü kadar görüyorum cehaletinizi. Hadi ona cehalet demeyeyim de kendinizi bilmezliğinizi diyeyim."