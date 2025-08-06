Nihal Candan'ın ölümü yasa boğmuştu! Telefonundan çıkan mesajlar şoke etti...

"HELALLİK İSTENECEK DURUMDA DEĞİLDİ"

Nihal Candan'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulunan anne Umut Candan, kızının eşi tarafından yalnız bırakıldığını öne sürdü. Kızının yaşadığı sağlık sürecinde destek görmediğini ifade eden Candan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Nihal son zamanlarındaydı, helallik istenecek durumda değildi. Nihal hastanedeyken tatildeydi. (Sağlık sigortasını bile iptal ettirmişti, çocuğumun sağlık sigortasını bile elinden almıştı.) İnsan soyadını taşıyan birine bu kadar acımasız nasıl oluyor, anlamam mümkün değil. Cezaevi öncesinde boşanma kararı falan da yoktu. Cezaevindeyken ilk iki ay çok iyiydi, sonrasında bıraktı. Çıktıktan sonra tekrar bir ilgilenmiş, bir bırakmış... Bir ilgilenmiş, bir bırakmış... Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış.