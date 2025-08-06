Nihal Candan'ın ölümü yasa boğmuştu! Telefonundan çıkan mesajlar şoke etti...
Anoreksiya Nervoza nedeniyle yaşamını yitiren Nihal Candan'ın ardından konuşan annesi Umut Candan, damadı Faruk Çiçek'i sert sözlerle suçladı. Kızının yalnız bırakıldığını ve tüm kanıtların telefonunda olduğunu söyleyen anne, "Öldükten sonra gördüm, hepsi kayıtlı. 'Davalarda kullanabileceğiniz bilgiler vereceğim' diye mesaj atmış" ifadeleriyle dikkat çekti.
Kasım 2023'te kardeşi Bahar Candan ile birlikte "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevindeyken yakalandığı Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle bir süreliğine tahliye edilmişti. Sağlık durumu hızla kötüleşen Candan, tedavi sürecinde vücut direncini kaybederek 21 Haziran'da, kalbinin ikinci kez durması sonucu hayatını kaybetti.
"HELALLİK İSTENECEK DURUMDA DEĞİLDİ"
Nihal Candan'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulunan anne Umut Candan, kızının eşi tarafından yalnız bırakıldığını öne sürdü. Kızının yaşadığı sağlık sürecinde destek görmediğini ifade eden Candan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Nihal son zamanlarındaydı, helallik istenecek durumda değildi. Nihal hastanedeyken tatildeydi. (Sağlık sigortasını bile iptal ettirmişti, çocuğumun sağlık sigortasını bile elinden almıştı.) İnsan soyadını taşıyan birine bu kadar acımasız nasıl oluyor, anlamam mümkün değil. Cezaevi öncesinde boşanma kararı falan da yoktu. Cezaevindeyken ilk iki ay çok iyiydi, sonrasında bıraktı. Çıktıktan sonra tekrar bir ilgilenmiş, bir bırakmış... Bir ilgilenmiş, bir bırakmış... Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış.
"DAVADA KULLANABİLECEĞİNİZ BİLGİLER VERECEĞİM"
Tüm kanıtlar Nihal'in telefonunda var. Bende Nihal öldükten sonra yeni gördüm. Öldüğünde görüşülürken birden haberim yoktu. Allah havale ediyormuş o birlikte olduğu kişiyi. Nihal'e hava atıp, takılarını göstermiş. Nasıl olur, bilemiyorum artık. Keşke biricik sevgilisine paraya kıyıp yenisini alsaymış... Ayrıca o kişi Nihal'e, Bahar'a yazdı, 'Buluşalım, size davada kullanabileceğiniz çok önemli bilgiler vereceğim diye' bunların hepsi telefonda var."
NE OLMUŞTU?
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından cezaevine giren Nihal Candan'ın sağlığı bozuldu. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süreliğine tahliye edilmişti. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören ve 23 kiloya kadar düşen ünlü fenomen Nihal Candan 21 Haziran 2025 günü hayatını kaybetmişti.