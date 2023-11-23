Nihal Candan'ın gizlice evlendiği kocası ilk kez konuştu! Polisleri görünce...
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Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizli saklı evlendiği ortaya çıkmıştı. Nihal Candan’ın kökü iki firmanın sahibi olduğu eşi Mehmet Faruk Çiçek avukatı aracılığıyla sessizliğini bozdu. Çiçek karısının yanında olduğunu vurgularken avukat müvekkilinin sabah 5'te polisleri görünce nasıl şoke olduğunu anlattı.
Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizli saklı evlendiği ortaya çıkmıştı. Nihal Candan’ın kökü iki firmanın sahibi olduğu eşi Mehmet Faruk Çiçek avukatı aracılığıyla sessizliğini bozdu.
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Çiçek karısının yanında olduğunu vurgularken avukat müvekkilinin sabah 5'te polisleri görünce nasıl şoke olduğunu anlattı.
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İş insanı eş Mehmet Faruk Çiçek’in avukatı yaptığı açıklamada müvekkilinin soruşturma konusuyla ilgili olmadığını açıkladı.
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Çiçek’in avukatı Kemal Özdemir Halk TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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