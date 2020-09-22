Niğde'deki depremde 143 ev hasar gördü

143 EV HASARLI

Depremden etkilenen vatandaşlar için Türk Kızılayın çadır dağıttığını ve ikramlarda bulunduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da hasar tespit ekiplerimiz evlerdeki hasar durumunu inceledi. Tabii gün ağarınca tablo daha da netleşti. Çok şükür dün de belirttiğim gibi herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok ancak evlerimizde hasarlar var. Yapılan inceleme sonucunda 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik. En kısa sürede de vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız."