Niğde'de vahşet! Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

Silah sesini duyanlar, odaya gelerek kapıyı açmak istedi ancak kilitli olduğu için içeriye giremedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ve otel yetkililerinin kapıyı açmasıyla odaya giren polis ve sağlık ekibi, Muhammet Y. ve Yasemin A.'nın cesediyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Muhammet Y.'nin, kız arkadaşı olduğu öne sürülen Yasemin A.'yı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar ettiğini belirledi.