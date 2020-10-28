Niğde’de üretiliyor 15 ülkeye ihraç ediliyor! Karaciğere iyi geliyor

15 farklı ülkeye ihraç ediyoruz: Organik sirkelerin iç piyasanın yanı sıra yurt dışı pazarında da büyük talep gördüğünü söyleyen firma yetkilisi Erkan Tekgündüz, yaptığı açıklamada dede yadigarı mesleği sürdürdüklerini söyledi. Tekgündüz; "Ana faaliyet alanımız organik sertifikalı sirke üretimi. 16 çeşit sirke üretimiyle Avrupa’dan Avusturya İngiltere’ye, ABD’den Bangladeş’e 15 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Başlangıcımızdan bu yana sirkeyi eski yöntem doğal fermantasyonla üretiyoruz, kullandığımız ham madde özellikle elmada yabani elma kullanıyoruz. Tokat, Sivas, Amasya ve Niğde dağlarından topladığımız yabani elmaları kullandığımız elma sirkesine ABD’den yoğun bir talep var. Geleneksel eski yöntemle üretim yapmaktayız." dedi.