Niğde'de para çalan çalışan kameraya yakalandı

"Zararımızı karşılamadılar"

Her gün alınan miktarın değiştiğini ifade eden Şakir Çelik, "Kayıtlarda sanki para bozdurma süsü verir gibi hareketleri vardı. Biz bunu görüntülerle ispatladık, ağabeyini çağırdık, babasını çağırdık, izlettiğimizde onlar da şaşırdılar. Ağabeyi bütün suçu üstlendi, ilk önce bizi oyaladılar, ‘Kardeşimin bir geleceği var şikayetçi olmayın biz zararı karşılayalım’ dediler. Bizim zararımız yaklaşık 120 bin lira, kendisinden şikayetçiyiz" diye konuştu.