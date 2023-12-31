Niğde'de kanlı yılbaşı! İki akrabasını öldürdü! Saklandığı evini basan iki akrabası da onu öldürdü

Niğde'de yılbaşı gecesi kanlı olay! Ramazan Gök, husumetli olduğu akrabası Abdullah Gül ile Ramazan Gök'ün yanına gitti. Gök, kıraathanede tartıştığı Gül ile Ramazan Gökü tabancayla vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.