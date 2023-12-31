Niğde'de kanlı yılbaşı! İki akrabasını öldürdü! Saklandığı evini basan iki akrabası da onu öldürdü
NİGDE'de Ramazan Gök (39), kahvede karşılaştığı husumetli olduğu akrabaları Abdullah Gül (43) ile Ramazan Gök'ü (52) tabancayla öldürdü. Olaydan sonra evine giden cinayet Gök, ölenlerin yakınları B.G. ile İ.G tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.
Niğde'de yılbaşı gecesi kanlı olay! Ramazan Gök, husumetli olduğu akrabası Abdullah Gül ile Ramazan Gök'ün yanına gitti. Gök, kıraathanede tartıştığı Gül ile Ramazan Gökü tabancayla vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayı öğrendiler evi bastılar
Olayı öğrenen Gül ve Gökün yakınları B.G. ile İ.G., cinayet şüphelisi Ramazan Gökün evine gitti. 2 şüpheli, evde karşılaştığı Gökü av tüfeğiyle öldürüp kaçtı.
Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerden İ.G.yi gözaltına aldı. İ.G. jandarma karakoluna götürülürken, firari B.G.nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Olay yerinde incelemede bulunan Vali Cahit Çelik şunları söyledi:
Yılın son günü üzücü olay
"Yılın son gününde üzüntü verici bir olayla karşılaştı. Aynı aile içerisinde çıkan silahlı kavgada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Olaya karışanlardan biri yakalandı, diğerini yakalama çalışmaları devam ediyor."