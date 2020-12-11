Niğde'de hobisini işe dönüştürdü! Sipariş yağıyor paraya para demiyor
NİĞDE’de 2 çocuk annesi, ev kadını Esra Düzgün (34), KOSGEB’den aldığı destek ile kurduğu atölye 4 kadına istihdam sağlayıp, ayda ortalama 7 bin ürün üretmeye başladı.
Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi Esra Düzgün, sistem mühendisi eşi Cem Düzgün'ün hobi olarak uğraştığı ahşap tasarım işlerini ticarete dönüştürmeye karar verdi. Düzgün ticarete dönüştürdüğü işinde paraya para demiyor.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) kadın girişimcileri destekleme programına 100 bin TL sermayeli projesini gönderdi.
400 bin TL yatırım: Düzgün, aldığı 300 bin TL hibe desteğiyle 14 Ocak'ta evinin bir kısmına toplam 400 bin TL yatırım yaparak, gelişmiş cihaz ve aletlerin bulunduğu atölye kurdu.
4 kadına da istihdam: Atölyede masaüstü organizer, kalemlik, saksı standı, çerçeve pano, ofis gereçleri ve hediyelik eşyalar ile kişiye özel ahşap tasarımlar üreten Düzgün, 4 kadına da istihdam sağladı.