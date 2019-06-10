Nicole Curran Beyonce'ye düşmanlık yapmakla suçlandı ölüm tehditleri aldı
NBA finallerini izlemeye giden Beyonce ve Jay-Z’nin, Golden State Warriors takımının sahibi Joseph Lacob ve karısı Nicole Curran ile yan yana oturması sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z, basketbol tutkusuyla biliniyor. Müzisyen çift, sık sık NBA maçlarında seyirci koltuklarında görüntülendi.
Geçen hafta Oakland’daki Oracle Arena’da Golden State Warriors ile Toronto Raptors takımları arasında oynanan maçı izlemeye giden ünlü çift, en ön sırada Golden State Warriors takımının sahibi Joseph Lacob ve eşi Nicole Curran ile yan yana oturdu.
Beyonce ile Nicole Curran’ın yan yana çekilen görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Curran’ın Beyonce’ye sırtını döndüğü, yüzünü astığı ve durumdan memnun olmadığını gösteren yüz ifadeleri sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Curran’ı kıskançlık ve düşmanlık yapmakla suçladı.
Ancak görüntülerin tamamı yansıtıldığı gibi değildi. Beyonce ile Curran’ın, maç esnasında birbirleriyle konuşup güldüğü anlar da vardı.