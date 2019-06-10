Nicole Curran Beyonce'ye düşmanlık yapmakla suçlandı ölüm tehditleri aldı

Beyonce ile Nicole Curran’ın yan yana çekilen görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Curran’ın Beyonce’ye sırtını döndüğü, yüzünü astığı ve durumdan memnun olmadığını gösteren yüz ifadeleri sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Curran’ı kıskançlık ve düşmanlık yapmakla suçladı.