Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan'da konser vereceği iddiaları ortalığı karıştırdı!

Bir Twitter kullanıcısı "Üç yıllık bir bitkisel hayattan uyandıktan sonra duyduğunuz ilk şeyin Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan'da konser vereceği olduğunu hayal edin" dedi ve ekledi: "Benim başıma gelse paralel bir evrende uyandığımı zannederdim."