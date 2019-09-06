Nicki Minaj evlilik için şarkıcılığı bıraktı Evleneceği kişi cinsel sapkın
Rap müziğinin ünlü ismi Nicki Minaj, bir açıklama yaparak 'aile kurmak için emekli olmaya karar verdiğini' açıkladı. Rapçinin bazı hayranları haberi üzüntüyle karşıladı, bazıları ise Minaj'ın şaka yaptığını düşünüyor.
Ünlü şarkıcı Nicki Minaj, Twitter'dan yaptığı bir paylaşım ile 'müziği bıraktığını' açıkladı.
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"Emekli olmaya ve aile kurmaya karar verdim" diyen Minaj, hayranlarına 'ölene kadar rap yapın' mesajı da verdi.
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Minaj'ın bu paylaşımına binlerce hayranından yorum geldi.
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Rapçinin hayranlarından olan ünlü model Amra Olevic Reyes, Minaj'a, "Bunun doğru olmadığını söyle" yazan bir gif bırakırken, başka bir hayranı ise, "Sonsuza kadar benim kraliçem olacaksın" ifadelerini kullandı.
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