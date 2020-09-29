Nickayla Rivera yaşadıklarını tek tek anlattı! Çektiğimiz acıyı kimse bilmiyor
Küçük oğluyla birlikte gittiği gölde boğularak hayata veda eden Glee dizisinin oyuncusu Naya Rivera cephesinden çok konuşulan bir haber geldi.
California'daki Piru Gölü'ne 5 yaşındaki oğlu Josey ile birlikte yüzmeye giden ve günler sonra cansız bedeni bulunan Glee dizisinin yıldızlarından Naya Rivera'nın 25 yaşındaki kardeşi Nickayla Rivera ile eski eşi ve oğlunun babası Ryan Dorsey aydı evde yaşamaya başladı.
Nickayla Rivera ile Ryan Dorsey, bu ay içinde sık sık California'da görüldü. Nickayla Revera ve Ryan Dorsey, kimi zaman Josey ile parkta oynarken kimi zaman da alışveriş ederken görüntülendi.
Sosyal medyadan yanıt verdi: Bu durum da farklı söylentilere yol açtı. İşte tüm bu söylentilere Nickayla Rivera sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Yeğeniyle ilgilenmek için: Nickayla Rivera, yeğeni Josey ile ilgilenmek ve onun bakımını üstlenmek için ablası Naya Rivera'nın eski eşinin yanına taşındığını belirtti.