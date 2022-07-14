Nez'den Demet Akalın'a şok sözler "Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı..."

Anonim türküleri seslendireceğini anlatan Nez "Bir türkü çalışmam var, daha önce Doğu-Batı sentezi yapmıştım, bu sefer daha da farklı olacak. Türkülerimizi özünden yok etmeden, günümüzde insanlara dinletmek adına genç kuşaklara tanıtmak için bunu yapmak istiyorum. Aslında türkümüz de hazır. Kim olduğunu söylemeyeyim.