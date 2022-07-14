Nez'den Demet Akalın'a şok sözler "Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı..."
2000'lere damga vuran şarkıları, danslarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Nez önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarına türkü projesi üzerinde çalıştığını söyleyerek, samimi açıklamalarda bulundu. Aleyna Tilki'yi çok sevdiğini dile getiren şarkıcı Demet Akalın için ise "Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı" dedi. İşte haberin tüm detayları...
Amacının türkülerimizi gençlere tanıtmak olduğunu söyleyen Nez, projenin detayını ise çalınabileceği korkusuyla açıklamaktan kaçındı.
Önceki gün şarkıcı Nez, köpeği Prenses ile Cihangir'de gezerken görüntülendi. Nez, sosyal medyada sürekli birileriyle tartışan en son da Aleyna Tilki ile atışan Demet Akalın'a tepki gösterdi.
Nez, köpeği Prenses ile Cihangir'de objektiflere takıldı. Şu sıralar 90'lar konserleri yaptığını ve bir türkü projesi üzerine çalıştığını söyleyen şarkıcı sözlerine şöyle devam etti...
Anonim türküleri seslendireceğini anlatan Nez "Bir türkü çalışmam var, daha önce Doğu-Batı sentezi yapmıştım, bu sefer daha da farklı olacak. Türkülerimizi özünden yok etmeden, günümüzde insanlara dinletmek adına genç kuşaklara tanıtmak için bunu yapmak istiyorum. Aslında türkümüz de hazır. Kim olduğunu söylemeyeyim.