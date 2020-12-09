Nez yeni imajıyla görenleri hayrete düşürdü herkes hasta olduğunu sandı

Nez, 'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran pop müzik şarkıcısıydı. Şarkıları ve danslarıyla bir döneme adını altın harflerle yazdırdı. Fakat ardından elini eteğini çekti. Son 1,5 yıldır ise tenis antrenörü sevgilisi Gökhan Köksal ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.