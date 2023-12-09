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Nez Demir Dilan Polat'a ateş püskürdü: Bizi Dilan mahvetti!

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Nez Demir Dilan Polat'a ateş püskürdü: Bizi Dilan mahvetti!

Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya'nın Engin Polat'ın namaza başladığını ve Dilan Polat'ın Kur'an okuduğunu söylediği açıklaması Nez Demir'i çileden çıkarttı.

Nez Demir Dilan Polat'a ateş püskürdü: Bizi Dilan mahvetti!

Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya'nın Engin Polat'ın namaza başladığını ve Dilan Polat'ın Kur'an okuduğunu söylediği açıklaması Nez Demir'i çileden çıkarttı.

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Nez Demir Dilan Polat'a ateş püskürdü: Bizi Dilan mahvetti!

Bir dönem Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olan Nez Demir sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Bizi Dilan mahvetti" diyerek ateş püskürdü.

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Nez Demir Dilan Polat'a ateş püskürdü: Bizi Dilan mahvetti!

Haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Dilan Polat ve Engin Polat çifti tutuklanmıştı. 

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Nez Demir Dilan Polat'a ateş püskürdü: Bizi Dilan mahvetti!

Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya'nın ikiliye dair verdiği haberlerde sosyal medyada günlerce konuşuldu. Avukat Kaya, Engin Polat'ın namaza başladığını ve Dilan Polat'ın Kur'an okuduğunu söyledi.

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