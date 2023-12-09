Nez Demir Dilan Polat'a ateş püskürdü: Bizi Dilan mahvetti!
Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya'nın Engin Polat'ın namaza başladığını ve Dilan Polat'ın Kur'an okuduğunu söylediği açıklaması Nez Demir'i çileden çıkarttı.
Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya'nın Engin Polat'ın namaza başladığını ve Dilan Polat'ın Kur'an okuduğunu söylediği açıklaması Nez Demir'i çileden çıkarttı.
Bir dönem Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olan Nez Demir sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Bizi Dilan mahvetti" diyerek ateş püskürdü.
Haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Dilan Polat ve Engin Polat çifti tutuklanmıştı.
Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya'nın ikiliye dair verdiği haberlerde sosyal medyada günlerce konuşuldu. Avukat Kaya, Engin Polat'ın namaza başladığını ve Dilan Polat'ın Kur'an okuduğunu söyledi.