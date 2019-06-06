Neymar'ın tecavüz davasında bomba görüntüler ortaya çıktı

"Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın": Sonrasında Najila Trindade, "Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın" diye Neymar'a sitem ediyor. Videonun bir kısmının sızdırıldığı belirtilirken, şu an için geri kalan bölümde ise neler yaşandığı bilinmiyor.