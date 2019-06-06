Neymar'ın tecavüz davasında bomba görüntüler ortaya çıktı
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram'dan tanıştığı bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Neymar, ise kendisine tuzak kurulduğunu söylemişti. O geceye dair çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı.
Fransa liginde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu Neymar, Paris'te model Najila Trindade'ye tecavüz etmekle suçlanmıştı. Neymar ise kendisine tuzak kurulduğunu söylemişti. Skandal olayda o geceye ait görüntüler ortaya çıktı.
"Seni neden dövdüğümü biliyor musun?: O geceye ait görüntülerde Najila Trindade'nin "Seni neden dövdüğümü biliyor musun? Nedenini biliyor musun?" şeklinde konuştuğu ve Neymar'ın "Yapma" dediği duyuluyor.
"Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın": Sonrasında Najila Trindade, "Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın" diye Neymar'a sitem ediyor. Videonun bir kısmının sızdırıldığı belirtilirken, şu an için geri kalan bölümde ise neler yaşandığı bilinmiyor.
''Otelde bana zorla tecavüz etti'': Brezilyalı model, Neymar ile Instagram'da tanıştığını, yıldız futbolcunun daveti üzerine 15 Mayıs tarihinde Paris'e seyahat ettiğini ve olayın orada yaşandığı iddia etti. Neymar ile bir otelde buluştuğunu ileri süren model, Brezilyalı futbolcunun sarhoş olduğu ve zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiği yönünde ifade verdi.