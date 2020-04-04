Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic'ten olay karantina pozu!
Bir dönem PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ile birliktelik yaşayarak adından söz ettiren Soraja Vucelic, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı. Vucelic, yürüyüş bandında sadece göğüslerinin göründüğü video ile adından söz ettirdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya alan Soraja Vucelic, yürüyüş bandında sadece göğüslerinin göründüğü video paylaştı.
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33 yaşındaki model, karantinada geçen günlerde kilo aldığını söyleyerek evinde spora başladı.
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Soraja Vucelic'in sosyal medya hesabından spor yaparken paylaştığı videoda kamerayı yakın mesafeden tutması, başarılı modelin vücut hatlarının ön planda olmasını sağladı.
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65 kiloya ulaşan ve bu durumdan rahatsız olan Vucelic, evindeki koşu bandında çalışmalarına başladı. Binlerce beğeni alan videoya Vucelic'in takipçileri birçok yorum yazmayı da ihmal etmedi.
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