Neymar'ın babası kızından ayrılan Gabigol'e saldırdı
PSG'nin Brezilyalı starı Neymar'ın babası Neymar Sr., kızı Rafaella'dan ayrılan Gabriel Barbosa'nın üzerine saldırdı.
PSG'de forma giyen Neymar'ın babası Neymar Santos, kızı Rafaella'nın eski sevgilisi Gabigol'e gece kulübünde saldırdı. Güvenlik görevlileri, olayın büyümesine engel oldu.
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Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa, Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Beckran iki yıl önce ilişkiye başlamışlardı.
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İki isim de Instagram hesabından yaptıkları paylaşımla ilişki yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı.
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Gabigol ile Rafaella, geçen yıl ayrılmışlar ancak konuşmaya devam etmişlerdi.
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