Neymar'ın babası kızından ayrılan Gabigol'e saldırdı

Neymar'ın babası kızından ayrılan Gabigol'e saldırdı

PSG'nin Brezilyalı starı Neymar'ın babası Neymar Sr., kızı Rafaella'dan ayrılan Gabriel Barbosa'nın üzerine saldırdı.

Neymar'ın babası kızından ayrılan Gabigol'e saldırdı - Sayfa 1

PSG'de forma giyen Neymar'ın babası Neymar Santos, kızı Rafaella'nın eski sevgilisi Gabigol'e gece kulübünde saldırdı. Güvenlik görevlileri, olayın büyümesine engel oldu.

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Neymar'ın babası kızından ayrılan Gabigol'e saldırdı - Sayfa 2

Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa, Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Beckran iki yıl önce ilişkiye başlamışlardı.

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Neymar'ın babası kızından ayrılan Gabigol'e saldırdı - Sayfa 3

İki isim de Instagram hesabından yaptıkları paylaşımla ilişki yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı.

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Neymar'ın babası kızından ayrılan Gabigol'e saldırdı - Sayfa 4

Gabigol ile Rafaella, geçen yıl ayrılmışlar ancak konuşmaya devam etmişlerdi.

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