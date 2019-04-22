Neymar döndü PSG şampiyon oldu

Neymar döndü PSG şampiyon oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille'in puan kaybıyla şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'yu 3-1 yendi. Neymar, 3 aylık aranın ardından formasına kavuştu.

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Ligue 1'in 33. haftasında PSG, Parc des Princes'te Monaco'yu ağırladı. PSG, 15, 38 ve 56. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-1 galip geldi. Karşılaşmada "hat-trick" yapan Mbappe, ligde 30 gole ulaştı. Mbappe, 1989-1990 sezonunda 30 gol atan Jean-Pierre Papin'in ardından bu rakama ulaşan ilk Fransız futbolcu oldu. Konuk takımın mücadeledeki tek golü ise 80. dakikada Aleksandr Golovin'den geldi.

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Neymar döndü PSG şampiyon oldu - Sayfa 2

Paris ekibi, en yakın rakibi Lille'in Toulouse deplasmanında golsüz berabere kalmasıyla Monaco maçına çıkmadan şampiyonluğunu ilan etmişti. 

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Neymar döndü PSG şampiyon oldu - Sayfa 3

Son 7 yılda 6'ncı, toplamda 8'inci şampiyonluğuna ulaşan PSG, bitime 5 hafta kala 84 puana çıktı. Dört maçtır kazanamayan Monaco ise 32 puanla 16. sırada kaldı.

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Neymar döndü PSG şampiyon oldu - Sayfa 4

Ayrıca sakatlığını atlatan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Monaco maçının ikinci yarısında oyuna dahil olarak üç ay sonra forma giydi.

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