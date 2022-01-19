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Neymar artık yeni sevgilisini saklamıyor! resmen duyurdu!

Neymar artık yeni sevgilisini saklamıyor! resmen duyurdu!

FRANSA Ligue 1 devi PSG'nin süper yıldızı Neymar, yeni sevgilisini aylardır gözlerden saklıyordu. Brezilyalı yıldız uzun zaman sonra Bruna'yla olan ilişkisini açıkladı.

Neymar artık yeni sevgilisini saklamıyor! resmen duyurdu!

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ibiza'da bir kadınla tatil yaparken görüntülenen Brezilyalı süper yıldız Neymar'ın yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti.Ender de olsa Neymar'ın birlikte görüntülendiği Bruna Biancardi'nin, Brezilyalı yıldızın yeni sevgilisi olduğu kesinlik kazandı.

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Neymar artık yeni sevgilisini saklamıyor! resmen duyurdu!

PSG'nin yıldızı yılbaşı tatili için ülkesi Brezilya'ya gitmiş, sevgilisi Bruna'yı ailesiyle tanıştırmıştı.

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Neymar artık yeni sevgilisini saklamıyor! resmen duyurdu!

Bruna ve ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa rağmen halen sevgilisini gizleyen Neymar sonunda beklenen paylaşımı yaptı.

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Neymar artık yeni sevgilisini saklamıyor! resmen duyurdu!

Uzun süredir Neymar'ın birlikteliği sürdürdüğü Bruna Biancardi'yle olan ilişkisini Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

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