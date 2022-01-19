Neymar artık yeni sevgilisini saklamıyor! resmen duyurdu!

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ibiza'da bir kadınla tatil yaparken görüntülenen Brezilyalı süper yıldız Neymar'ın yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti.Ender de olsa Neymar'ın birlikte görüntülendiği Bruna Biancardi'nin, Brezilyalı yıldızın yeni sevgilisi olduğu kesinlik kazandı.