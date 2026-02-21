BIST 13.934
Ünlü Times Meydanı'nda iftar programı düzenlendi

ABD’nin New York kentinde yaşayan yüzlerce Müslüman, şehrin en ünlü ve işlek alanlarından Times Meydanı’nda iftar yaptı, ardından teravih namazı kıldı.

"Wayoflifesq" adlı bir sosyal medya hesabı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen program, kadın erkek yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

Times Meydanı'nın en işlek alanı Broadway Caddesi ile 7. Sokak köşesi üzerinde toplanan Müslümanlar, iftar vaktinin girmesiyle birlikte dualarla oruçlarını açtı. İftar için yaklaşık 1500 kişiye ücretsiz kumanya dağıtıldı.

İftardan sonra grup, yanında getirdikleri seccadelerin üzerinde, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Times Meydanı’nın ışıkları altında akşam ve teravih namazlarını kıldı.

Times Meydanı’ndaki Müslümanların iftar ve teravihi  turistlerin yoğun ilgisini çekti.

