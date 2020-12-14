New York'ta Noel konseri sırasında havaya ateş eden saldırgan öldürüldü

ABD'nin New York kentinde Saint John Katedral'inin merdivenlerinde açık hava koro konserin düzenlendiği sırada silahlı bir kişi havaya ateş açtı. Noel konseri sırasında havaya ateş eden saldırgan polis tarafından öldürüldü. Yapılan ilk açıklamada 50'li yaşlarındaki saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.