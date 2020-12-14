New York'ta Noel konseri sırasında havaya ateş eden saldırgan öldürüldü
ABD'de silahlı saldırı paniği.. New York'ta Noel konseri sırasında havaya ateş eden saldırgan polis tarafından öldürüldü. Yapılan ilk açıklamada 50'li yaşlarındaki saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.
ABD'nin New York kentinde Saint John Katedral'inin merdivenlerinde açık hava koro konserin düzenlendiği sırada silahlı bir kişi havaya ateş açtı. Noel konseri sırasında havaya ateş eden saldırgan polis tarafından öldürüldü. Yapılan ilk açıklamada 50'li yaşlarındaki saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.
Polisin olay yerine gelmesiyle silahıyla bir süre polislere direnen saldırgan daha sonra polis tarafından vuruldu. Şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ve orada yaşamını yitirdiği duyuruldu.
New York Polis Departmanı, silahlı kişinin bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açtığı, ancak saldırıda hiçbir polisin yaralanmadığını açıkladı.
50'li yaşlarında olduğu belirtilen saldırganın ne amaçladığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.