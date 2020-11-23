New York’ta durum vahim! Covid-19'dan ölen kişilerin cesetleri kamyonlarda bekliyor
Covid-19'un en sert vurduğu ülkelerden biri olan ABD’nin New York kentinde, bu yılın başında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 600’den fazla kişiye ait cesetlerin dondurucu kamyonlarda kaldığı açıklandı.
ABD’nin New York kentinde, yeni tip corona virüs salgının zirve yaptığı bahar aylarında aşırı yoğun hastaneleri rahatlatması için şehrin ilçelerine yerleştiren soğutmalı morg kamyonları, New York’taki içler acısı hali gözler önüne seriyor.
Cesetler kamyonlarda bekliyor
Bu yılın başlarında New York'ta corona virüsten ölen yaklaşık 650 kişinin cesedi morg olarak kullanılan dondurucu kamyonlarda kaldı. Yetkililer, Brooklyn sahilinde bulunan ceset kamyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 230 kişinin akrabasının bulunamadığı için, diğerlerinin ise ailelerinin cenaze töreni için maddi gücünün yetmemesi nedeniyle defin edilemediğini belirtti.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ceset kamyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Onlar, sadece Covid-19’un kurbanı değiller, pek çoğunun cenazesinin aileleri tarafından kabul edilemedi, her türlü ekonomik ve sosyal hastalığın kurbanı oldular”ifadelerini kullandı.
Yetkililer, mali sıkıntıların birçok ailenin akrabalarının cesetlerini başka bir yere yerleştirmesini engellediğini söyledi. Şehirde cenaze fiyatları, artan Covid-19 ölümleri nedeniyle Mayıs ayında 900 dolar iken Kasım ayında bin 700 dolara yükseldi.