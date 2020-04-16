New York sokak ve caddelerini saran dumanın sırrı bakın neymiş!
New York'ta gökdelenler arasında turuncu ve beyaz renkteki borulardan yükselen, bazen de mazgallardan tüten, kimilerinde merak kimilerinde ise tiksinti uyandıran buhar aslında öyle çok fayda sağlıyor ki inanılmaz...
ABD'de 1880’li yıllarda yer altına inşa edilen buhar istasyonları, rögar kapaklarından veya beyaz ve turuncu renkteki borulardan New York kenti sokaklarına yayılıyor. Üretilen buharlar ısıtma ve soğutma işleminin yanı sıra restoranların mutfaklarındaki bulaşık makinelerinde ve hastanelerdeki cihazların sterilizasyonunda kullanılarak farklı bir enerji kaynağı sunuyor.
New York'ta gökdelenler arasında turuncu ve beyaz renkteki borulardan yükselen, bazen de mazgallardan tüten, kimilerinde merak kimilerinde ise tiksinti uyandıran buhar, aslında kentte binlerce binanın ısıtma ve soğutma sistemleri için kullanılıyor.
Manhattan Adası'nda 1880'li yıllarda yer altına inşa edilen ve dünyadaki en büyük buhar sistemi olan bu ağ, günümüzde hala aktif olarak kullanılıyor.
Gökdelenler arasında turuncu ve beyaz renkteki borulardan tüten bazen de mazgallardan çıkan buhar New York'ta binlerce binanın ısıtma ve soğutma sistemleri için kullanılıyor.