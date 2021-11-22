Nevzat Aydın ve Zeynep Zenel'in Maldivler'deki düğün tarihi belli oldu 4 gün 4 gece!
Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın ile modacı sevgilisi Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecek.
Nevzat Aydın, modacı sevgilisiyle 23-27 Şubat’ta 4 gün sürecek bir eğlenceyle Maldivler’de evleniyor. Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, ikinci kez nikah masasına oturmak için kesenin ağzını açtı!
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre E-ticaret uzmanı sevgilisi Zeynep Zenel ile evlenmek için Maldivleri seçen Aydın, 150 konuğunu düğün yerine özel uçakla götürecek.
4 gün 4 gece sürecek düğün için 23-27 Şubat tarihlerini belirleyen iş adamı, misafirlerinin tüm masraflarını karşılayacak.
Çift, düğün hazırlıklarını yerinde görmek geçtiğimiz hafta Maldivlere uçtu.