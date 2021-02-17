Nevşin Mengü'ye Firari Memet Ali Alabora konusu manidar yeni dizisini anlattı!

Gezi olayları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapsiyle yargılanan Memet Ali Alabora, 2013 yılının Eylül ayında Türkiye'den ayrıldı ve hakkında yargılama kararı çıkınca ise bir daha Türkiye'ye geri dönmedi. Firari Alabora, Galler'de yeni bir hayat kurdu ve oyunculuk kariyerine orada devam etme kararı aldı.