Nevşehir'deki bu halının fiyatını duyan inanamadı! ABD Japonya sipariş için sırada

Halıdan bahseden Akçil "Açtığımız saf ipek hereke olup 6 metre karedir. 800 bin lira bir fiyatı var. Çok nadir bir parçadır. Bunun haricinde yine bu tarz halılarımız var. Dünya genelinde çok nadir üretilen halılarımızın fiyatları ise bir milyon ve üzerinde satışa sunuluyor." dedi.