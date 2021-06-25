Nevşehir'deki bu halının fiyatını duyan inanamadı! ABD Japonya sipariş için sırada
NEVŞEHİR'de bulunan Bazaar 54 halı mağazasında satışa sunulan ve 6 metrekare olan ipek halının fiyatını duyan inanamadıç
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan halı mağazalarında bulunan halıların fiyatları dudak uçuklatıyor. Avanos ilçesinde bulunan Bazaar 54 halı mağazasında satış sorumlusu olarak görev yapan Orhan Akçil mağazada bulunan ipek halılarla ilgili konuştu.
Akçil, “İpek halılarımız saf ipekten üretiyoruz. İpek halılarımızın özelliklerinden bir tanesi farklı açılardan baktığınızda farklı renk tonunu görürsünüz. Bu fark çok belirgin bir özelliktir. Aynı zamanda ipek halılarımız daha uzun ömürlüdür." ifadelerini kullandı.
"Yerli ve yabancı misafirlerimiz bu halılarımızı tercih ediyor" diyen Akçil "İpek halılarımızda da her bütçeye uygun halılarımızda var. İpek halılarımızın fiyatları 5 bin liradan başlar ve 1 milyona kadar çıkar." diye konuştu.
Halıdan bahseden Akçil "Açtığımız saf ipek hereke olup 6 metre karedir. 800 bin lira bir fiyatı var. Çok nadir bir parçadır. Bunun haricinde yine bu tarz halılarımız var. Dünya genelinde çok nadir üretilen halılarımızın fiyatları ise bir milyon ve üzerinde satışa sunuluyor." dedi.