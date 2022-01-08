Nevşehir'de Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Kamera görüntüleri izleyen kadın inanamadı
NEVŞEHİR'de sürekli komşularının kendisini rahatsız ettiğini iddia eden Gönül Akçalı, bu iddialarını ispatlayabilmek için evinin çevresine güvenlik kamerası taktırdı. Kamera görüntülerini izleyen Akçalı, gördüklerine inanamadı.
Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi Nevşehir'de gerçek oldu. Gönül Akçalı adlı kadın, Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 8. katındaki bir daireyi satın aldı.
Akçalı’nın iddiasına göre evi satan kişi tekrar almak istedi. Akçalı, evin değerinden düşük bedel teklif edilince evi satmadığını söyledi.
"İki yıl önce bu evi almıştım" diyen Akçalı "Evi satan adam iki yıl sonra evi tekrar almak istedi. İki yıl önce dolar bozdurup almıştım." dedi.
Akçalı "O gün bozdurduğum dolarları verirsen evi satarım dedim. İstediğim parayı vermeyince kiracıları üzerimize saldı. Kiracıları bana zarar vermeye başladı." ifadelerini kullandı.