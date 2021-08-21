Nevşehir'de görenler şaştı kaldı! Türkiye'de bir ilk: 3 ayda üretildi
Türkiye’nin önelim turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yerli üretilen şekilli balonlarla 2. Uluslararası Kapadokya balon festivaline hazırlanıyor.
Türkiye’de ilki 2019 yılında yapılan Uluslararası Kapadokya Balon festivalinin bu yıl ikincisi düzenleniyor. 28,29 ve 30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 2.Uluslararası Kapadokya Balon festivalinde bu yıl ilk kez yerli üretilen şekilli balonlar görsel şölen yaşatacak.
Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan yaptığı açıklamada bu yıl 2. Uluslararası Kapadokya Balon festivalinin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Festival gerçekleştiremedik: Aydoğan, “2019 yılında ilk Kapadokya uluslararası balon festivalini gerçekleştirmiştik. 2020 yılında pandemi sebebiyle herhangi bir festival gerçekleştiremedik. Bu yılda özellikle üretim firmamız olarak ürettiğimiz Türkiye’de üretilen ilk şekilli balonlarımız ile beraber ve yurtdışından gelen balonlarla beraber ikinci uluslararası Kapadokya balon festivalini gerçekleştireceğiz." dedi.
Üretmeyi başardık: "Firmamız olarak üç farklı şekilli balon ürettik" diyen Aydoğan "Kalp şeklinde bir balon, roket şeklinde bir balon ve 30 Ağustos için özel Türk bayrağı şeklinde bir balon üretmeyi başardık. İnşallah bu festivalimizde bu balonlarımızla beraber görsel şölen ile Kapadokya’da misafirlerimizi görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.