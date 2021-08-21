Nevşehir'de görenler şaştı kaldı! Türkiye'de bir ilk: 3 ayda üretildi

Üretmeyi başardık: "Firmamız olarak üç farklı şekilli balon ürettik" diyen Aydoğan "Kalp şeklinde bir balon, roket şeklinde bir balon ve 30 Ağustos için özel Türk bayrağı şeklinde bir balon üretmeyi başardık. İnşallah bu festivalimizde bu balonlarımızla beraber görsel şölen ile Kapadokya’da misafirlerimizi görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.