Nevşehir'de bu halının fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı
NEVŞEHİR'de 7 milyon düğümlü halının fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin halı dükkanları uğrak yerleri oluyor. Mağazada bulunan halıların fiyatları dudak uçuklattı.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Dokuart halı mağazasında bulunan ve “Son Akşam Yemeği”nin işlendiği 7 milyon düğümü olan halı 80 bin dolara satışa sunuldu.
Dokuart Mağaza Müdürü Oğuz Mayadağ, "Mağazamızda bizim her türlü halımız bulunuyor. Yün halımız, pamuk halımız var, ipek halımıza var. Tabi ki bütün halılar değişiktir. Herkes sevdiği halıyı alır. Ama bazı halılar vardır sırf yatırım için alınır. " dedi.
Mayadağ konuşmasında " Son akşam yemeği'nin işlendiği halımızın metrekaresinde 7 milyon düğüm var. Bu halımızda 3 senelik işçilik var. Bu halımızın fiyatı 80 bin dolar civarındadır. Mağazamızda halı fiyatlarımız 50 dolardan başlar, limiti 80 bin dolara kadar halılarımız var" diye ifade etti.