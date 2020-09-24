Nevşehir'de bu halının fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı

Mayadağ konuşmasında " Son akşam yemeği'nin işlendiği halımızın metrekaresinde 7 milyon düğüm var. Bu halımızda 3 senelik işçilik var. Bu halımızın fiyatı 80 bin dolar civarındadır. Mağazamızda halı fiyatlarımız 50 dolardan başlar, limiti 80 bin dolara kadar halılarımız var" diye ifade etti.