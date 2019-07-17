Nevşehir'de bu evi herkes satın almak istiyor! Sebebi ise evin ortasındaki taş
NEVŞEHİR 'de yaşayan Üçgül ailesinin dedelerinden kalma 150 yıllık ev birçok kişi tarafından satın alınmak isteniyor. İnsanların evi satın almak istemesinin nedeni ise birçok kişiyi şaşırtıyor.
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde yaşayan Üçgül ailesinin oturdukları evin ortasında taş bulunuyor. Yeraltı şehrinin girişine ait olduğu iddia edilen taş sebebiyle evi birçok kişi satın almak istiyor. Sinan Üçgül, "Bazı kişiler, bu evi satmam için teklifte bulundular. Fakat biz evimizi vermedik. Eski evi insan niye ister ki?" dedi.
2 bin 200 nüfuslu Çalış Beldesi'nde işsiz Sinan Üçgül, annesi ve kız kardeşi ile dedelerinden kalma 150 yıllık müstakil evde yaşıyor. 3 odadan oluşan tek katlı evin yatak odasında zeminde dikdörtgen şeklinde taş bulunuyor.
Taşın bulunduğu yerin, yaklaşık 2 ay önce ortaya çıkan 5 kilometrelik yer altı şehrinin girişlerinden biri olabileceği belirtildi.
Sinan Üçgül, evin kendilerine dedelerinden kaldığını ve yaklaşık 150 yıllık olduğunu söyledi. Evde bulunan taşın ne olduğunu bilmediklerini belirten Üçgül, "Babamdan duyduğum, bu taşın 7 metre kadar tabana indiğidir. Çocukluğumuzdan beri var.