Nevşehir'de bu evi herkes satın almak istiyor! Sebebi ise evin ortasındaki taş

Sinan Üçgül, evin kendilerine dedelerinden kaldığını ve yaklaşık 150 yıllık olduğunu söyledi. Evde bulunan taşın ne olduğunu bilmediklerini belirten Üçgül, "Babamdan duyduğum, bu taşın 7 metre kadar tabana indiğidir. Çocukluğumuzdan beri var.